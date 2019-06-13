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В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека

Новини » Надзвичайні події    13.06.2019 - 10:38
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Ілюстративне фото (pixabey.com)

14-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні 13 червня буде сприяти підвищеному рівню пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайної ситуації, посилаючись на дані Гідрометцентру.

У Львівській, Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Зазначається, що на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека.

Синоптики додають, що 14-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По місту Києву 13-15 червня висока (4 класу) пожежна небезпека, 16-17 червня - надзвичайна.

По Київській області 13-14 червня по області висока (4 класу), у північних та східних районах надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 15-17 червня по області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, погода в Україні 13 травня 2019 року буде сонячною, лише в деяких областях очікуються дощі з грозами, температура місцями прогріється до +34. 

За даними синоптиків, на сході України буде сухо, місцями хмарно, температура повітря вдень +30 +34, вночі +18 +21. У центральних регіонах погода буде ясною, температура повітря вдень +31 +33, вночі +18 +21. На півдні опадів не очікується, температура повітря вдень +30 +33, вночі +19 +21. У Криму очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень +29 +31, вночі +19 +21.

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