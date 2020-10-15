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В Украине ответили на ноту МИД Беларуси из-за указа Зеленского

Автор: Игорь Литвиненко

Украина отвергла обвинения Беларуси в недружественных действиях в связи с указом президента Владимира Зеленского продлении разрешенного срока пребывания IT-специалистов из Беларуси. Сотрудничество между странами в этом направлении было свободным еще до кризиса в Беларуси.

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Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес контакты все крепли", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, вчера МИД Беларуси вызвал украинского посла Игоря Кизима из-за указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине. Такой указ в Беларуси назвали недружественным.

Отметим, Зеленский 4 октября издал указ о продлении разрешенного срока пребывания в Украине IT-специалистов из Беларуси, если их иммиграция отвечает интересам Украины.

Позже украинское правительство упростило порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, включительно с Беларусью.

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