UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине не отступает жара, а на западе - дожди: какой сегодня будет погода

Автор: РБК-Украина

В Украине в воскресенье на большинстве территорий сохранится жаркая погода. Однако в западных областях прогнозируют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

В течение дня во всех регионах будет жарко. Температура будет держаться днем ​​на уровне +31+33 градуса.

Ночью показатели термометров опустятся до +17 +22 градусов.

Кроме того, в западных областях прогнозируют дожди. Они ожидаются во Львовской, где дожди пройдут ночью, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +33 градусов.

Ночью она опустится до уровня +19+21 градуса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украинежара