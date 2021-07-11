В Украине не отступает жара, а на западе - дожди: какой сегодня будет погода

Погода по Украине

В течение дня во всех регионах будет жарко. Температура будет держаться днем ​​на уровне +31+33 градуса.

Ночью показатели термометров опустятся до +17 +22 градусов.

Кроме того, в западных областях прогнозируют дожди. Они ожидаются во Львовской, где дожди пройдут ночью, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +33 градусов.

Ночью она опустится до уровня +19+21 градуса.