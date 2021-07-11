В Україні не відступає спека, а на заході - дощі: якою сьогодні буде погода 

В Україні у неділю на більшості територій зберігатиметься спекотна погода. Однак у західних областях прогнозують дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом дня в усіх регіонах буде спекотно. Температура триматиметься вдень на рівні +31+33 градуси.
Крім того, у західних областях прогнозують дощі. Вони очікуються у Львівській, де дощитиме вночі, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
У столиці сьогодні очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +33 градусів.