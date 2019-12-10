В Украине отстранили региональное руководство Госгеокадастра

Глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык отстранил от исполнения обязанностей все региональное руководство Госгеокадастра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что Башлык отстранил от обязанностей руководителей и заместителей руководителей управлений Госгеокадастра в областях и Киеве на время комплексной проверки.

"Проверка будет проводиться в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений о продлении (обновления) договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за период 2018-2019 годов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект, которым предлагается открыть украинцам доступ в кадастры. Проектом также предусматривается создать национальную инфраструктуру геопространственных данных.