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В Украине отсрочили закрытие школ-интернатов еще на год

Новина українською → Украина, Суббота 01 мая 2021 11:19
В Украине отсрочили закрытие школ-интернатов еще на год Фото: закрытие школ-интернатов отсрочили до июля 2022 года (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В Украине отсрочили закрытие школ-интернатов еще на год. Сегодня в силу вступил соответствующий закон.

Закон вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

В прошлом году парламент принял закон, которым отсрочили трансформацию санаторных школ на год. Однако, как отметили в профильном комитете, не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу.

Закон переносит трансформацию санаторных школ на год - до июля 2022 года. В документе основателей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проекта решения о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.

Напомним, на заседании 13 апреля Верховная рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет по вопросам образования рекомендовал ВР принять этот законопроект за основу и в целом.

Так, 31 июля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон о трансформации образовательной сети, которым предусматривалась отсрочка закрытия школ-интернатов.

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