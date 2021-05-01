ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні відтермінували закриття шкіл-інтернатів ще на рік

Новость на русском → Україна, Субота 01 травня 2021 11:19
В Україні відтермінували закриття шкіл-інтернатів ще на рік Фото: закриття шкіл-інтернатів відстрочили до липня 2022 року (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

В Україні відтермінували закриття шкіл-інтернатів ще на рік. Сьогодні набув чинності відповідний закон.

Закон вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Торік парламент прийняв закон, яким відтермінувала трансформацію санаторних шкіл на рік. Однак, як зазначили в профільному комітеті, не всі засновники виважено підійшли до цього питання.

Закон переносить трансформацію санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року. У документі засновників зобов'язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.

Нагадаємо, на засіданні 13 квітня Верховна рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет з питань освіти рекомендував ВР прийняти цей законопроект за основу і в цілому.

Так, 31 липня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про трансформацію освітньої мережі, яким передбачалася відстрочка закриття шкіл-інтернатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство интернаты Закон
NEWS
Київ вийшов з локдауну: що і як працює (список)
Київ вийшов з локдауну: що і як працює (список)
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії