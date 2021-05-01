В Україні відтермінували закриття шкіл-інтернатів ще на рік. Сьогодні набув чинності відповідний закон.

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Торік парламент прийняв закон, яким відтермінувала трансформацію санаторних шкіл на рік. Однак, як зазначили в профільному комітеті, не всі засновники виважено підійшли до цього питання.

Закон переносить трансформацію санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року. У документі засновників зобов'язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.