В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма

По его словам, можно констатировать факты о сосредоточении в том или ином месте определенных группировок ВС РФ, но что планирует российское руководство неизвестно.

"Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма", - сообщил он.

Дейнеко, вместе с тем, отметил, что отвод войск начался.

"Но ведь до этого было и наращивание тех сил, которые уже были. Вы же понимаете, что нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники", - отметил он.