RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні оцінили можливість вторгнення Росії з Криму

Автор: Анастасія Рокитна

Загроза наступу Росії з території тимчасово окупованого Криму існує. Втім, стратегічні замисли військово-політичного керівництва РФ невідомі.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

За його словами, можна констатувати факти про зосередження в тому чи іншому місці певних угруповань ЗС РФ, але що планує російське керівництво невідомо.

"Чисто теоретично така можливість існує, це угруповання може розпочати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.

Дейнеко, разом з тим, зазначив, що відведення військ почалось.

"Але ж до цього було і нарощення тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї і військової техніки", - зазначив він.

Нагадаємо, командувач об’єднаних сил ЗС України Сергії Наєв заявив, що загрози вторнення Росії в Україну поки немає.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з окупованого Криму та східного кордону України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України нападУкраїнаРосійська ФедераціяКримвойска