В Україні оцінили можливість вторгнення Росії з Криму

За його словами, можна констатувати факти про зосередження в тому чи іншому місці певних угруповань ЗС РФ, але що планує російське керівництво невідомо.

"Чисто теоретично така можливість існує, це угруповання може розпочати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.

Дейнеко, разом з тим, зазначив, що відведення військ почалось.

"Але ж до цього було і нарощення тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї і військової техніки", - зазначив він.