В Украине оценили риск остаться без топлива из Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о монопольном положении Беларуси в Украине в вопросе поставок топлива. Украине нужно диверсифицировать эти поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление министра на форуме "Украина 30" .

Он заявил, что сегодня Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко.

"Сейчас мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям почти монопольное положение. Эту ситуацию нужно исправлять", - считает Кулеба.

По его словам, не стоит забывать, что продажа топлива Украине - это важная составляющая экономики Беларуси.

"Поэтому Лукашенко и не стреляет себе в ногу, пытаясь использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать", - заявил Кулеба.