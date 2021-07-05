В Україні оцінили ризик залишитись без пального з Білорусі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про монопольне становище Білорусі в Україні в питанні постачання пального. Україні потрібно диверсифікувати ці постачання.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра на форумі "Україна 30".
Він заявив, що сьогодні Україна не може покладатись на Білорусь під керівництвом Олександра Лукашенка.
"Наразі ми стали споживачем пального з Білорусі, за деякими позиціями майже монопольне становище. Цю ситуацію потрібно виправляти", - вважає Кулеба.
За його словами, не варто забувати, що продаж пального Україні - це важлива складова економіки Білорусі.
"Тому Лукашенко і не стріляє собі в ногу, намагаючись використати цей важіль. Але ризик є, ми маємо його враховувати", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, в Україні назвали загрози від розриву економічних зв'язків з Білоруссю.
Раніше РБК-Україна писало про економічну залежність України від Білорусі. Більш детально в матеріалі видання.