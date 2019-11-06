В Украине в 2020 году построят и реконструируют 16 пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

По словам нардепа, в следующем году в Украине проведут строительство и реконструкцию пунктов пропуска "Ужгород", "Чоп", "Лужанка", "Ягодин", "Устилуг", "Могилев-Подольский", "Кучурган", "Рени", "Порубное", "Красноильск", "Бачевск", "Новые Яриловичи".

Кроме того, работы на 3 пунктах пропуска будут проведены за счет кредита от Польши, а именно на ПП "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини".

Фото: в Украине отремонтируют 16 пунктов пропуска (t.me / oleksiihoncharenko)

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области временно прекратит работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Каланчак". Пункт пропуска временно закроют из-за выполнения строительных работ. Пропуск граждан на КПВВ "Каланчак" не будет осуществляться с 7 по 15 ноября.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что обустройство пунктов пропуска на административной границе с временно оккупированным Крымом не свидетельствует о том, что правительство планирует возобновить сообщение с полуостровом. Гончарук отметил, что обустройство пунктов пропуска направлено на улучшение условий для пассажиров.