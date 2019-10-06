Правительство не возобновляет пассажирские перевозки с оккупированным Крымом, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

КПП на админгранице обустраивают для улучшения условий для пассажиров

Премьер министр Украины Алексей Гончарук заявил, что обустройство пунктов пропуска на админгранице с временно оккупированным Крымом не означает, что правительство возобновляет сообщение с полуостровом. Об этом он написал в своем Facebook.

Гончарук подчеркнул, что обустройство КПП на админгранице с Крымом направлено на создание человеческих условий для пассажиров.

"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм. Это как раз о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зоны. В новейших КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Однако правительство не восстанавливает ни одного сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - написал Гончарук.

Ранее Гончарук анонсировал завершение обустройства контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с анексованим Крымом в ноябре 2019 года.

РБК-Украина писало, что министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что Украина не будет осуществлять пассажирские перевозки с или на временно оккупированные территории Крыма. Перевозки будут осуществлять от контрольных пунктов вьезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" по подконтрольной украинскому правительству территории.