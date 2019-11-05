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В Херсонской области временно закроют КПВВ "Каланчак"

Новости » Общество     05.11.2019 - 19:31
В Херсонской области временно закроют КПВВ "Каланчак"
Фото: пункт пропуску "Каланчак" (dpsu.gov.ua)

Пропуск граждан не будет осуществляться с 7 по 15 ноября

В Херсонской области временно закроют контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Каланчак" из-за проведения строительных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

Сообщается, что пропуск граждан на КПВВ "Каланчак" не будет осуществляться с 7 по 15 ноября.

"Для проведения представителями "Укрзализныци" строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на административной границе с АР Крым, исключения случаев травмирования людей и неудобств при пересечении, руководство регионального филиала "Одесская железная дорога" обратилось к председателю Херсонской областной государственной администрации для приостановления оформления граждан в КПВВ "Каланчак".

При этом контрольные пункты "Чаплинка" и "Чонгар" продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что строительные работы на КПВВ "Каланчак" планировали завершить до 10 ноября. 15 ноября планировался визит президента Украины Владимира Зеленского с целью проверки обустройства КПВВ.

Также сообщалось, что, по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, обустройство пунктов пропуска на админгранице с временно оккупированным Крымом не означает, что правительство возобновляет сообщение с полуостровом.

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Новости Украины КаланчакКПВВХерсонская область
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