В Украине отремонтировали корабль-разведчик. Он уже в месте базирования

"На днях государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод" завершило ремонтные работы на малом разведывательном корабле Военно-морских сил ВС Украины "Переяслав", - рассказали в ГУР.

Корабль уже совершил переход из акватории ремонтного предприятия и прибыл к месту постоянного базирования.

Малое гидрографическое судно с заводским номером 701, которое в будущем стало кораблем-разведчиком "Переяслав", было спущено на воду 30 ноября 1986 года. В 1995 году Черноморский флот СССР передал корабль в состав ВМС Украины. 1 декабря 1995 года на судне подняли украинский военно-морской флаг.

В 1997 году корабль получил название "Переяслав" и бортовой номер U512. Корабль базируется в военном порту города Очаков.