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В Україні відремонтували корабель-розвідник. Він вже у місці базування

Автор: Дмитро Левицький

В Україні завершили ремонт малого розвідувального корабля "Переяслав". Його ремонтом займалося підприємство зі складу державного концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Днями державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод" завершило ремонтні роботи на малому розвідувальному кораблі Військово-морських сил ЗС України "Переяслав", - розповіли в ГУР.

Корабель вже здійснив перехід з акваторії ремонтного підприємства та прибув до місця постійного базування.

Мале гідрографічне судно з заводським номером 701, яке в майбутньому стало кораблем-розвідником "Переяслав", було спущено на воду 30 листопада 1986 року. У 1995 році Чорноморський флот СРСР передав корабель до складу ВМС України. 1 грудня 1995 року на судні підняли український військово-морський прапор.

У 1997 році корабель отримав назву "Переяслав" та бортовий номер U512. Корабель базується у військовому порту міста Очаків.

Нагадаємо, цього року Україна має отримати щонайменше 10 американських патрульних катерів типу Mark VI.

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ВМС УкраїниУкроборонпром