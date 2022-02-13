В Україні відремонтували корабель-розвідник. Він вже у місці базування

"Днями державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод" завершило ремонтні роботи на малому розвідувальному кораблі Військово-морських сил ЗС України "Переяслав", - розповіли в ГУР.

Корабель вже здійснив перехід з акваторії ремонтного підприємства та прибув до місця постійного базування.

Мале гідрографічне судно з заводським номером 701, яке в майбутньому стало кораблем-розвідником "Переяслав", було спущено на воду 30 листопада 1986 року. У 1995 році Чорноморський флот СРСР передав корабель до складу ВМС України. 1 грудня 1995 року на судні підняли український військово-морський прапор.

У 1997 році корабель отримав назву "Переяслав" та бортовий номер U512. Корабель базується у військовому порту міста Очаків.