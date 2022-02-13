В Україні відремонтували корабель-розвідник. Він вже у місці базування

В Україні завершили ремонт малого розвідувального корабля "Переяслав". Його ремонтом займалося підприємство зі складу державного концерну "Укроборонпром".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Днями державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод" завершило ремонтні роботи на малому розвідувальному кораблі Військово-морських сил ЗС України "Переяслав", - розповіли в ГУР.
Корабель вже здійснив перехід з акваторії ремонтного підприємства та прибув до місця постійного базування.
Мале гідрографічне судно з заводським номером 701, яке в майбутньому стало кораблем-розвідником "Переяслав", було спущено на воду 30 листопада 1986 року. У 1995 році Чорноморський флот СРСР передав корабель до складу ВМС України. 1 грудня 1995 року на судні підняли український військово-морський прапор.
У 1997 році корабель отримав назву "Переяслав" та бортовий номер U512. Корабель базується у військовому порту міста Очаків.
Нагадаємо, цього року Україна має отримати щонайменше 10 американських патрульних катерів типу Mark VI.