В Украине отреагировали на предложение Берлускони по посредничеству с РФ

В Украине отреагировали на желание экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, выступить посредником между Украиной и РФ и заявили, что они не имеют авторитета для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Михаила Подоляка .

"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией стоит рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах", - написал Подоляк.

Подоляк считает, что любой посредник должен иметь доверие, авторитет, актуальность. Однако, по его мнению, ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют.