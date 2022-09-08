В Украине отреагировали на предложение Берлускони по посредничеству с РФ

В Украине отреагировали на желание экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, выступить посредником между Украиной и РФ и заявили, что они не имеют авторитета для этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией стоит рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах", - написал Подоляк.
Подоляк считает, что любой посредник должен иметь доверие, авторитет, актуальность. Однако, по его мнению, ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют.
Напомним, что Берлускони с Меркель хочет выступить посредником между Украиной и РФ. При этом бывший итальянский премьер добавил, что в настоящее время не видит никаких экономических потерь для президента РФ Владимира Путина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.