В Україні відреагували на пропозицію Берлусконі щодо посередництва з РФ

В Україні відреагували на бажання екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі разом з екс-канцлером Німеччини Ангелою Меркель, виступити посередником між Україною і РФ та заявили, що вони не мають авторитету для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка .

"Дивні пропозиції певних діячів стати посередниками між Україною та Росією варто розглядати як спробу використати тему України для реанімації імені у своїх країнах", - написав Подоляк.

Подоляк вважає, що будь-який посередник мусить мати довіру, авторитет, актуальність. Проте, на його думку, ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають.