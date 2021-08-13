UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине отреагировали на информацию о нашивке "Беркута" у шпиона в Германии

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о нашивке "Беркута" у задержанного в Германии шпиона. МИД привлечет внимание правоохранителей к этой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.

По словам министра, это сувенирный шеврон.

"Яркий персонаж попал в руки немецких спецслужб. Было бы наивно считать, что он один такой, поэтому я желаю немецким контрразведчикам еще системнее работать над выявлением сети российских агентов - не только фанатичного, низового уровня, но и на других ступенях немецкого общества, ведь эти люди никакой пользы Германии не приносят - как раз наоборот", - отметил Кулеба.

Вместе с тем, глава МИД не видит оснований проводить какое-то дополнительное расследование из-за наличия у человека шеврона "Беркут".

Напомним, Daily Mail писало, что в квартире российского шпиона в Германии обнаружили шеврон "Беркута".

Отметим, в Германии заявили о задержании британского шпиона российской разведки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба