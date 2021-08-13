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В Україні відреагували на інформацію про нашивку "Беркута" у шпигуна в Німеччині

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про нашивку "Беркута" у затриманого в Німеччині шпигуна. МЗС приверне увагу правоохоронців до цієї інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.

За словами міністра, це сувенірний шеврон.

"Яскравий персонаж потрапив в руки німецьких спецслужб. Було б наївно вважати, що він один такий, тому я бажаю німецьким контррозвідникам ще системніше працювати над виявленням мережі російських агентів - не лише фанатичного, низового рівня, але і на інших щаблях німецького суспільства, адже ці люди ніякої користі Німеччині не приносять - якраз навпаки", - зазначив Кулеба.

Разом з тим, голова МЗС не бачить підстав проводити якесь додаткове розслідування через наявність у людини шеврона "Беркут".

Нагадаємо, Daily Mail писало, що у квартирі російського шпигуна в Німеччині виявили шеврон "Беркуту".

Зазначимо, в Німеччині заявили про затримання британського шпигуна російської розвідки.

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Дмитро Кулеба