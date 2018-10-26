В Украине к отоплению подключили почти половину жилых домов, - Зубко

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

К отоплению подключили 60% социальной инфраструктуры и 45% жилых домов

В Украине на сегодня к отоплению подключили почти половину жилых домов. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает РБК-Украина со ссылкой на релиз ведомства.

По его словам, в Украине всего более 15 тыс. школ, 18 тыс. детских садов, 2712 больниц и 82 тыс. домов, которые нуждаются в централизованном отоплении. На сегодня к отоплению подключили 60% социальной инфраструктуры и 45% жилых домов.

"Украина на 100% технически готова к прохождению отопительного сезона. В центре и на севере страны он уже начался и, в первую очередь, это касается социальной инфраструктуры. Юг страны запустился пока на 10-15%, поскольку температурный режим в Херсоне, Николаеве, Одессе и Запорожье намного выше, чем в Киеве", - отметил Зубко.

Напомним, ранее сообщалось, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря могут вырасти на 16%.

Также на этой неделе в Киеве к отоплению подключили более 70% домов. В то же время дома, которые управляются ОСМД и кооперативами, подключены на 40%, поскольку тепло подается по индивидуальным заявкам.