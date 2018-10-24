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В Киеве к отоплению подключили более 70% домов, - КГГА

Новости » Общество    24.10.2018 - 17:18
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киевской администрации рассказали о подключении столичных домов к теплу

В Киеве по состоянию на 24 октября к услуге централизованного отопления подключены 72% жилых домов, которых обслуживаются коммунальными жилищно-эксплуатационными участками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

При этом отмечается, что дома ОСМД, жилищно-строительных кооперативов, ведомственные и инвестиционные подключены на 40%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам.

"Есть много домов, осуществивших мероприятия по термомодернизации, и они сами уже решают: устраивает ли их температура и когда им включаться", - отметили в КГГА.

В Киеве к отоплению подключили более 70% домов, - КГГА

Напомним, Киевская городская государственная администрация приняла решение о начале отопительного сезона с 15 октября. До этого "Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" подписали договор на поставку газа. КП будет получать газ на льготных условиях для предприятий, которые обеспечивают тепловой энергией населения и прочих защищенных потребителей.

22 октября, отопительный сезон начался во Львове.

 

 

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Темы: Отопительный сезон
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