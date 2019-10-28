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В Україні опалювальний період розпочався у всіх регіонах

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 10:07
В Україні опалювальний період розпочався у всіх регіонах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Житловий фонд не підключено до опалення у 8 областях

У Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили, що опалювальний сезон стартував у всіх областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу міністерства.

Повідомляється, що станом на 28 жовтня житловий фонд до опалення не підключено у 8 областях - Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій. Соціальний фонд підключений у всіх регіонах України.

Підключення житлового фонду до теплопостачання по областях становить: Івано-Франківська - 80%, Рівненська - 24,8%, Хмельницька - 4,9%, Житомирська - 41,2%, Вінницька -60,9%, Київська - 6,2%, Київ - 42,8%, Чернігівська - 20,1%, Кіровоградська - 43%, Миколаївська - 6,2%, Дніпропетровська - 33%, Полтавська - 0,3%, Сумська - 22,7%, Харківська - 57,8%, Донецька - 40,1%, Луганська - 9,8%, Запорізька - 4,7%.

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося, що опалювальний сезон розпочато у 23 областях України. При цьому житлові будинки розпочали підключати до теплоносіями у 13 областях.

Також РБК-Україна повідомляло, що з-за зриву опалювального сезону мер міста Новий розділ Андрій Мелешко та його перший заступник подали заяви про відставку.

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