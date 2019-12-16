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В Украине отменят привязку оформления ID-карты к месту жительства

Новости » Политика     16.12.2019 - 14:23
В Украине отменят привязку оформления ID-карты к месту жительства
Фото: Максим Соколюк (УНИАН)

Первую ID-карту можно будет оформить в любом отделении Миграционной службы

В Украине намерены отменить привязку к месту жительства оформления первого паспорта в виде ID-карты. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

По его словам, планируется отмена привязки оформления первой ID-карты к адресу места жительства.

"Сейчас ID выдают только по месту регистрации, а можно будет делать это где угодно. Это будет удобно тем, кто, например, зарегистрирован во Львове, а проживает в Киеве. Мы уже подготовили изменения в закон и нормативные акты, чтобы убрать это ограничение. Рассчитываю, что их примут в ближайшее время", - добавил Соколюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве запустят услугу изготовления загранпаспорта за день, в областных центрах будет доступно изготовление за три дня.

Ранее РБК-Украина писало, что в скором времени украинцы получат внутренние паспорта нового образца. В контексте перехода к "государству в смартфоне" в команде президента было принято решение о запуске ID-документа с цифровой подписью, который станет единственным идентификационным документом.

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