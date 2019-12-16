В Киеве запустят услугу изготовления загранпаспорта за день, - ГМС

Фото: Максим Соколюк (УНИАН)

В областных центрах смогут выдавать паспорта через три дня

В украинском правительстве планируют ускорить изготовление заграничных паспортов, в частности, в Киеве будет доступно изготовление за один день. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

По его словам, в правительстве уже подготовили соответствующие изменения в закон.

"В Киеве будет изготовление паспорта за один день: сегодня оформили, завтра получили. Для областных центров это будет три рабочих дня, потому что быстрее логистика не успевает. Эта услуга будет немного дороже, но стоимость будет не заоблачная", - отметил Соколюк.

По его словам, эта инициатива уберет пространство для коррупции, когда чиновники обещают изготовить паспорт быстрее официального срока. При этом останутся старые сроки изготовления - 7 дней и 20 дней.

Кроме того, появится возможность за один визит оформить ID-карту и загранпаспорт по сниженной стоимости.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины разрешил использовать загранпаспорт в банках. Таким образом, для получения банковских услуг загранпаспорт приравняли к внутреннему.