В Україні скасують прив'язку оформлення ID-карти до місця проживання

Фото: Максим Соколюк (УНІАН)

Першу ID-карту можна буде оформити в будь-якому відділенні Міграційної служби

В Україні мають намір скасувати прив'язку до місця проживання оформлення першого паспорта у вигляді ID-карти. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

За його словами, планується скасування прив'язки оформлення першої ID-карти до адреси місця проживання.

"Зараз ID видають тільки за місцем реєстрації, а можна буде робити це де завгодно. Це буде зручно тим, хто, наприклад, зареєстрований у Львові, а проживає у Києві. Ми вже підготували зміни в закон і нормативні акти, щоб прибрати це обмеження. Розраховую, що їх приймуть найближчим часом", - додав Соколюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві запустять послугу виготовлення закордонного паспорта за день, в обласних центрах буде доступно виготовлення за три дні.

Раніше РБК-Україна писало, що незабаром українці отримають внутрішні паспорти нового зразка. В контексті переходу до "держави в смартфоні" в команді президента було прийнято рішення про запуск ID-документа з цифровим підписом, який стане єдиним ідентифікаційним документом.