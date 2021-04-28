В Украине отменили обязательную Госаттестацию для выпускников: закон вступил в силу

Выпускников освободили от обязательного прохождения Государственной итоговой аттестации , но они могут пройти ГИА по своему желанию. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Документ был вчера опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после опубликования.

Документ предусматривает, что учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения ГИА.

Однако они имеют право по собственному желанию пройти Госаттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

Закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Ранее в Офисе президента заверили, что все этапы ВНО в этом году пройдут в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.