В Украине отменили обязательную Госаттестацию для выпускников: закон вступил в силу
Выпускников освободили от обязательного прохождения Государственной итоговой аттестации, но они могут пройти ГИА по своему желанию. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.
Документ был вчера опубликован в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу на следующий день после опубликования.
Документ предусматривает, что учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения ГИА.
Однако они имеют право по собственному желанию пройти Госаттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.
Закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.
Ранее в Офисе президента заверили, что все этапы ВНО в этом году пройдут в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.
Как писало РБК-Украина, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.
Напомним, данный закон Верховная рада приняла в ходе внеочередного заседания 13 апреля.
Как писало РБК-Украина, в Министерстве образования и науки допускают, что ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID.