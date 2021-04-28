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В Украине отменили обязательную Госаттестацию для выпускников: закон вступил в силу

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 08:13
В Украине отменили обязательную Госаттестацию для выпускников: закон вступил в силу Фото: выпускников освободили от обязательной Госаттестации (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Выпускников освободили от обязательного прохождения Государственной итоговой аттестации, но они могут пройти ГИА по своему желанию. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Документ был вчера опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после опубликования.

Документ предусматривает, что учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения ГИА.

Однако они имеют право по собственному желанию пройти Госаттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

Закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Ранее в Офисе президента заверили, что все этапы ВНО в этом году пройдут в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.

Напомним, данный закон Верховная рада приняла в ходе внеочередного заседания 13 апреля.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве образования и науки допускают, что ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID.

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