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В Україні скасували обов'язкову Держатестацію для випускників: закон набув чинності

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 08:13
В Україні скасували обов'язкову Держатестацію для випускників: закон набув чинності Фото: випускників звільнили від обов'язкової Держатестації (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Випускників звільнили від обов'язкового проходження Державної підсумкової атестації, але вони можуть пройти ДПА за своїм бажанням. Відповідний закон сьогодні набув чинності.

Документ був вчора опублікований у виданні "Голос України".

Він набув чинності наступного дня після оприлюднення.

Документ передбачає, що учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження ДПА.

Однак вони мають право за власним бажанням пройти Держатестацію, серед іншого у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Закон покликаний зменшити ризики захворювання на COVID-19 серед школярів та запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації у країні.

Раніше в Офісі президента запевнили, що усі етапи ЗНО цьогоріч відбудуться у заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах України.

Як писало РБК-Україна, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Нагадаємо, даний закон Верховна рада схвалила в ході позачергового засідання 13 квітня.

Як писало РБК-Україна, у Міністерстві освіти та науки допускають, що ЗНО-2021 може пройти в зміненому форматі через COVID.

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