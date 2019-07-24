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В Україні скасували ліцензування при імпорті та експорті спирту, алкоголю і сигарет

Новини » Економіка    24.07.2019 - 12:31
В Україні скасували ліцензування при імпорті та експорті спирту, алкоголю і сигарет
Ілюстративне фото (twitter.com informator)

Кабмін прийняв відповідну постанову на засіданні в середу

Кабінет міністрів України скасував ліцензування при імпорті та експорті спирту, алкоголю і сигарет. Таке рішення уряд прийняв на засіданні 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

У пояснювальній записці вказано, що законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" від 23 листопада 2018 року передбачається, що імпорт, експорт спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів має здійснюватися суб'єктами господарювання усіх форм власності без ліцензії.

Однак зараз у сфері регулювання ліцензування цих видів господарської діяльності діє низка нормативно-правових актів, які потребують приведення у відповідність до діючих норм вказаного вище закону.

Отже, постановою вносяться зміни до Переліку органів ліцензування, який був затверджений постановою уряду №609 від 5 серпня 2015 року.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Кабінет міністрів України вніс до парламенту законопроект, яким пропонував Верховній раді скасувати ліцензування імпорту та експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Як писало РБК-Україна, в рамках прийняття пакету бюджетоутворюючих законів Рада підвищила акциз на сигарети з липня.

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