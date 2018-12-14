Кабмин предлагает Раде отменить лицензирование импорта и экспорта алкоголя и табака

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Предлагается отменить и санкции за предпринимательскую деятельность без указанных лицензий

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде отменить лицензирование импорта и экспорта алкогольных напитков и табачных изделий. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

В частности, Кабмин 10 декабря зарегистрировал в парламенте законопроект №9388 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по дерегуляции и либерализации административных услуг в сфере внешнеэкономической деятельности".

В частности, документ определяет процедуру выдачи лицензий на экспорт (импорт), специальных лицензий, лицензий на осуществление резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины. Так, определяется наименование соответствующих административных услуг, основания для их получения, субъект предоставления, перечень и требования к документам, которые подаются субъектами хозяйствования для получения указанных услуг, платность и размер оплаты, срок предоставления, исключительный перечень оснований для отказа, основания для переоформления, аннулирования и выдачи дубликатов выданных документов.

Также проектом предлагается представление субъектами внешнеэкономической деятельности документов для получения указанных админуслуг в бумажной и в электронной форме, выдача лицензий в бумажной и электронной форме, функционирование межведомственного обмена информацией в электронном виде между Минэкономразвития (региональными органами лицензирования в соответствии с предоставленными полномочиями) и Государственной фискальной службой, обнародование информации о получателях лицензий на официальном веб-сайте органов, выдающих указанные документы.

"Законопроектом также предлагается отменить лицензирование импорта, экспорта спирта, импорта, экспорта алкогольных напитков, импорта, экспорта табачных изделий в соответствии со статьями 14, 15 закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" как утратившее положительный регулирующий эффект, что является шагом по дерегуляции в сфере оборота указанной продукции", - говорится в пояснительной записке.

Соответственно, предлагается отменить и финансовые санкции и административную ответственность за предпринимательскую деятельность без указанных лицензий.

Напомним, ВР 23 ноября ночью одобрила во втором чтении законопроект №9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Законом увеличиваются с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%. При этом устанавливается нулевая ставка акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам здравоохранения рекомендует Раде принять законопроект №8437 о запрете продажи алкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 21 года.