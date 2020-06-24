В Украине отменили итоговую аттестацию для школьников, ВНО остается 

В Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Выпускники школ освобождены от аттестации в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, в среду, 24 мая, в силу вступил соответствующий закон. Во вторник он был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.

"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - гласит текст закона.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила этот закон на пленарном заседании 18 июня, при этом глава государства подал его в парламент 17 июня.