В Україні скасували підсумкову атестацію для школярів, ЗНО залишається

В Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році. Випускники шкіл звільнені від атестації у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, в середу, 24 травня, чинності набрав відповідний закон. У вівторок він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ передбачає, що учні, які завершують повну загальну середню освіту в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації у зв'язку з карантином через коронавірус.

"Одержувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - свідчить текст закону.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову державну підсумкову атестацію в цьому році.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила цей закон на пленарному засіданні 18 червня, при цьому глава держави подав його до парламенту 17 червня.