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В Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники

Фото: традиционный второй пасхальный день будет рабочим (Pierre Crom/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В этом году из-за военного положения в Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники. Таким образом, 25 апреля, 2 и 9 мая будут рабочими днями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу труда.

Сообщается, что статья 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" устанавливает другие правила на период военного положения. В частности, приостанавливает действие статьи 73 КЗоТ, которая определяет праздничные и нерабочие дни.

"Поэтому 25 апреля, 2 мая и 9 мая обычные рабочие дни, работа в которые оплачивается в обычном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в Пасхальную ночь отменят комендантский час.

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