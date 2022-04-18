Цього року через воєнний стан в Україні скасували додаткові вихідні на Великдень та травневі свята. Таким чином, 25 квітня, 2 і 9 травня будуть робочими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу праці.
Повідомляється, що стаття 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлює інші правила на період воєнного стану. Зокрема, призупиняє дію статті 73 КЗпП, яка визначає святкові та неробочі дні.
"Тому 25 квітня, 2 травня і 9 травня звичайні робочі дні, робота в які оплачується в звичайному порядку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області у Великодню ніч скасують комендантську годину.
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