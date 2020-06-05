В Украине открылись залы ресторанов: как будут работать

С сегодняшнего дня в Украине начался очередной этап ослабления карантинных мер. Правительство разрешило работу залов заведений общественного питания с некоторыми ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, в рестораны и кафе нельзя заходить без сопровождения работника заведения. За одним столом должно сидеть не более четырех человек, не считая детей до 14 лет. Также в ресторане соседние столики должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Весь персонал ресторана должен использовать средства индивидуальной защиты лица, глаз и рук, а клиенты, кроме времени приема пищи, маски или респираторы.

Кроме того, под запретом остается работа детских комнат, а также проведение мероприятий с участием более десяти человек.

Также заведениям запрещено готовить пищу на открытой кухне. Исключением являются те, что закрыты для посетителей перегородкой.

Под запретом также остается работа буфетов и заведений фастфудов с самообслуживанием.

Подносы, блюда, напитки и столовые предметы выдается персоналом по просьбе посетителей.

Напомним, с 5 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина.

Кроме того, в Государственной авиационной службе назвали требования для полетов во время карантина.