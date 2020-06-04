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Бесконтактная посадка и онлайн-регистрация: новые правила для полетов

Новости » Коронавирус     04.06.2020 - 20:29
Бесконтактная посадка и онлайн-регистрация: новые правила для полетов
Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

Внутренние авиарейсы возобновятся уже 5 июня

Уже с 5 июня в Украине возобновят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня планируют разрешить международные рейсы. В Государственной авиаслужбе назвали требования для полетов во время карантина.

Об этом сообщает Украэрорух на странице в Facebook.

Так, авиационная служба приняла решение об установлении таких требований к полетам во время карантина:

  • внедрение электронной регистрации на рейс и бесконтактной посадки;
  • обязательный масочный режим для персонала и пассажиров в аэропорту;
  • персонал должен пользоваться перчатками;
  • меры для предотвращения очередей;
  • соблюдение дистанции в 1,5 метра между людьми;
  • усиленные гигиенические процедуры и уборка;
  • максимально ограниченный доступ пассажиров к терминалам аэропорта

Кроме того, в Госавиаслужбе рекомендуют:

  • для доставки пассажиров к самолетам увеличить количество автобусов;
  • проверять температуру пассажиров, которые улетают и прибывают.

Напомним, 5 июня в Украине возобновляют внутренние перелеты, уже стали известны направления рейсов.

    Кроме того, новые правила работы опубликовал международный аэропорт "Борисполь".

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    Автор: Дмитрий Левицкий

    Теги Новости Украины Госавиаслужбакарантинполетыавиасообщениеправила
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