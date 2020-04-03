В Украине открыли дело за сокрытие ситуации с коронавирусом в "ЛНР"

Прокуратуры Донецкой и Луганской областей открыли уголовное производство по факту сокрытия боевиками так называемой "ЛНР" ситуаций с коронавирусом на оккупированной территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, действия главарей террористов было квалифицировано как нарушение законов и обычаев войны. Оккупационные силы замалчивают и искажают информацию о распространении коронавируса на оккупированной территории. При этом сепаратистские СМИ убеждают население, что в "ЛНР" не выявлены больные коронавирусом.

"Также скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц. Сами же жители оккупированной Луганщины свидетельствуют об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полном отсутствии защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках", - рассказали в СБУ.

Кроме того, СБУ имеет информацию о смерти 13 человек с признаками коронавируса в оккупированных Луганске и Кадиевке, а с симптомами острой респираторной вирусной инфекции на оккупированной территории насчитывается около 10 тысяч человек.

"Умышленные действия представителей оккупационной власти квалифицированы органами прокуратуры по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие поручено следователем ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", - отметили в службе.

Напомним, 29 марта на оккупированной территории Луганской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболевание обнаружили у жителя Славяносербского района. Больного госпитализировали. Позже стало известно об инфицировании коронавирусом двух людей на территории так называемой "ДНР".