В Украине открыли дело из-за незаконных обысков в Крыму

Прокуратура и полиция Крыма начала уголовное дело по факту незаконных обысков в домах крымскотатарских активистов. Обыски проводились в домах активистов в Нижнегорском, Судакском и Советском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

Как отметили правоохранители, было открыто дело по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконных обысков в домах крымских татар (ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Украины).

"В частности, в Нижнегорском районе в с. Разливы проводится обыск в доме журналиста "Крымской солидарности", Айдера Кадырова, по завершению обыска Айдера забрали к так называемое ФСБ в Симферополе. Также обыски проходят в домах Айдера Аблякимова, Ридвана Умерова и Энвера Топчи", - отметили в прокуратуре.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате обысков в Крыму были задержаны четыре крымских татарина, их доставили в здание так называемого "ФСБ в Симферополе".

При этом в представительстве президента Украины в Крыму заявили, что таким образом Россия пытается сделать каждого неудобного для режима человека экстремистом, назвав обыски "очередным преступлением оккупационной власти".