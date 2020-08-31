В Україні відкрили справу через незаконні обшуки в Криму

Прокуратура і поліція Криму розпочала кримінальну справу за фактом незаконних обшуків в будинках кримськотатарських активістів. Обшуки проводилися в будинках активістів у Нижньогірському, Судакському і Совєтському районах.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури АР Крим.

Як зазначили правоохоронці, було відкрито справу за фактом порушення недоторканності житла при проведенні незаконних обшуків в будинках кримських татар (ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України).

"Зокрема, в Нижньогірському районі в с. Розливи проводиться обшук в будинку журналіста "Кримської солідарності", Айдера Кадирова, по завершенні обшуку Айдера забрали до так званого ФСБ в Сімферополі. Також обшуки проходять в будинках Айдера Аблякимова, Рідвана Умерова і Енвера Топчі", - зазначили в прокуратурі.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті обшуків в Криму були затримані чотири кримських татарина, їх доставили в будівлю так званого "ФСБ в Сімферополі".

При цьому в представництві президента України в Криму заявили, що таким чином Росія намагається зробити кожну незручну для режиму людину екстремістом, назвавши обшуки "черговим злочином окупаційної влади".