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В Крыму после обысков задержали четырех крымских татар

Крым, Понедельник 31 августа 2020 10:27
В Крыму после обысков задержали четырех крымских татар
Фото: задержание крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 31 августа, в Крыму российские силовики провели обыски по месту проживания крымских татар. Четверых из них задержали и везут в здание ФСБ России в Симферополе.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Таким образом, в Нижнегорском районе в селе Разливы был задержан корреспондент "Крымской солидарности" и издания "Грани" Айдер Кадыров. Также задержали двух активистов Ридвана Умерова и Айдера Аблякимова в Судаке и в селе Солнечная долина Судакского района в соответствии.

Кроме того, силовики РФ задержали Энвера Топчи в селе городского типа Советский.

Фото: задержание крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Напомним, у Зеленского уже отреагировали на сегодняшние обыски в Крыму.

Также заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова назвала массовые задержания в Крыму попыткой выдать крымских татар за террористов.

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