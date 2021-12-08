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В Украине откроют офис Хорватского туристического союза

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют открыть офис Хорватского туристического союза. По его мнению, это будет стимулировать рост туристических потоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства во время его совместного брифинга с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

"Спасибо за личную инициативу по открытию туристического офиса (Хорватии - ред.) в Украине. Это несомненно будет способствовать росту туристических потоков", - сказал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Хорватии заявил, что за последний год был зафиксирован рекордный рост украинских туристов.

"Мы посмотрели на цифры визитов украинских туристов в Хорватию и увидели, что имели больше туристов, чем рекордного 2019 года. Поэтому мы приняли решение открыть в Украине офис Хорватского туристического союза", - отметил Пленкович.

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Владимир ЗеленскийУкраинаХорватия