RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні відкриють офіс Хорватського туристичного союзу

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують відкрити офіс Хорватського туристичного союзу. На його думку, це стимулюватиме зростання туристичних потоків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час його спільного брифінгу з прем'єр-міністром Республіки Хорватія Андрієм Пленковичем.

"Дякую за особисту ініціативи щодо відкриття туристичного офісу (Хорватії - ред.) в Україні. Це безсумнівно буде сприяти зростанню туристичних потоків", - сказав Зеленський.

Своєю чергою прем'єр-міністр Хорватії заявив, що за останній рік було зафіксоване рекордне зростання українських туристів.

"Ми подивилися на цифри візитів українських туристів до Хорватії та побачили, що мали більше туристів, ніж рекордного 2019 року. Тому ми прийняли рішення відкрити в Україні офіс Хорватського туристичного союзу", - зазначив Пленкович.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаХорватия