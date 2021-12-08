В Україні відкриють офіс Хорватського туристичного союзу

"Дякую за особисту ініціативи щодо відкриття туристичного офісу (Хорватії - ред.) в Україні. Це безсумнівно буде сприяти зростанню туристичних потоків", - сказав Зеленський.

Своєю чергою прем'єр-міністр Хорватії заявив, що за останній рік було зафіксоване рекордне зростання українських туристів.

"Ми подивилися на цифри візитів українських туристів до Хорватії та побачили, що мали більше туристів, ніж рекордного 2019 року. Тому ми прийняли рішення відкрити в Україні офіс Хорватського туристичного союзу", - зазначив Пленкович.