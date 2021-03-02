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В Україні звільнили від мита ввезення устаткування для великих інвестпроектів

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 березня 2021 13:17
В Україні звільнили від мита ввезення устаткування для великих інвестпроектів Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада внесла зміни до Митного кодексу в рамках проекту "інвестиційні няні". Нардепи схвалили відповідний законопроект №3762 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 256 нардепів.

Закон передбачає до 1 січня 2035-го звільнити від оподаткування ввізним митом обладнання для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. Воно повинно бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Кабінет міністрів визначатиме перелік і обсяги такого обладнання.

При доопрацюванні до другого читання у законі прописали коди товарів згідно з УКТЗЕД, на які поширюється звільнення від мита.

Нагадаємо, за основу цей закон нардепи схвалили на початку вересня минулого року.

Як писало РБК-Україна, в середині грудня 2020 року парламент схвалив у повторному другому читанні законопроект №3760 президента Володимира Зеленського про "інвестиційних нянь".

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