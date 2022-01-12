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В Украине освободили от налогообложения одну из категорий лекарств: о каких идет речь

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Киев, Среда 12 января 2022 13:52
В Украине освободили от налогообложения одну из категорий лекарств: о каких идет речь Фото: в Украине освободили от налогообложения одну из категорий лекарств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров сегодня во время заседания расширил перечень лекарств, которые освобождаются от налогообложения. Речь идет о медсредствах, которые закупает Министерство здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

"Кабмин сегодня принял решение об отмене налога на добавленную стоимость в отношении операции по ввозу и поставке лекарственный средств и медицинских средств, которые закупает Министерство здравоохранения", - написал нардеп.

Напомним, осенью Кабинет министров освободил от налогообложения перечень оборудования и лекарств против COVID-19, ввозимых в Украину. Речь идет о тех препаратах, которые направлены на создание отечественной вакцины.

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