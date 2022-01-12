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В Україні звільнили від оподаткування одну з категорій ліків: про які йде мова

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Київ, Середа 12 січня 2022 13:52
В Україні звільнили від оподаткування одну з категорій ліків: про які йде мова Фото: в Україні звільнили від оподаткування одну з категорій ліків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів сьогодні під час засідання розширив перелік ліків, які звільняються від оподаткування. Мова йде про медзасоби, які закупає Міністерство охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.

"Кабмін сьогодні прийняв рішення про скасування податку на додану вартість щодо операції з ввезення та постачання лікарський засобів та медичних засобів, які закуповує Міністерство охорони здоров’я", - написав нардеп.

Нагадаємо, восени Кабінет міністрів звільнив від оподаткування перелік обладнання та ліків проти COVID-19, що ввозяться в Україну. Мова йде про ті препарати, які спрямовані на створення вітчизняної вакцини.

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