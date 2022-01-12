В Україні звільнили від оподаткування одну з категорій ліків: про які йде мова
Фото: в Україні звільнили від оподаткування одну з категорій ліків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів сьогодні під час засідання розширив перелік ліків, які звільняються від оподаткування. Мова йде про медзасоби, які закупає Міністерство охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.
"Кабмін сьогодні прийняв рішення про скасування податку на додану вартість щодо операції з ввезення та постачання лікарський засобів та медичних засобів, які закуповує Міністерство охорони здоров’я", - написав нардеп.
Нагадаємо, восени Кабінет міністрів звільнив від оподаткування перелік обладнання та ліків проти COVID-19, що ввозяться в Україну. Мова йде про ті препарати, які спрямовані на створення вітчизняної вакцини.