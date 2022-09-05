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В Украине осудили двух предателей, которые передавали позиции "Азова" врагу

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 12:47
В Украине осудили двух предателей, которые передавали позиции "Азова" врагу Фото: в Украине осудили двух предателей, которые передавали позиции "Азова" врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине осудили предателей которые передавали России позиции "Азова". Оба получили 10 и 16 лет тюрьмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Шевченковский районный суд г. Черновцы вынес тюремные приговоры еще двум предателям Украины, которых разоблачила Служба безопасности. Граждане получат по 16 и 10 лет лишения свободы за то, что работали на оккупантов", - пишет пресс-служба СБУ.

Один из осужденных - уроженец Киева, который до января 2021 года передавал российским кураторам информацию о расположении корпусов Азова. После этого он покинул территорию Украины, однако во время полномасштабного вторжения Россия "повернула" его назад.

"Он должен был разведывать места расположения резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине. По результатам полученных данных враг планировал осуществить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах", - добавляет пресс-служба.

Предателя задержали в Черновцах, а его сообщника - в Чернигове.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине будут судить генерал-полковника армии РФ, который руководил операцией по захвату Киева.

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Служба безопасности Украины Украина Российская Федерация Азов
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