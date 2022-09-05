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В Україні засудили двох зрадників, які передавали позиції "Азова" ворогу

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Понеділок 05 вересня 2022 12:47
В Україні засудили двох зрадників, які передавали позиції "Азова" ворогу Фото: в Україні засудили двох зрадників, які передавали позиції "Азова" ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні засудили зрадників які передавали Росії позиції "Азову". Обидва отримали 10 й 16 років в'язниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Шевченківський районний суд м. Чернівці виніс тюремні вироки ще двом зрадникам України, яких викрила Служба безпеки. Громадяни отримають по 16 і 10 років позбавлення волі за те, що працювали на окупантів", - пише пресслужба СБУ.

Один із засуджених - уродженець Києва, який до січня 2021 року передавав російським кураторам інформацію про розташування корпусів Азову. Після цього він покинув територію України, однак під час повномасштабного вторгнення Росія "повернула" його назад.

"Він мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах", - додає пресслужба.

Зрадника затримали у Чернівцях, а його спільника - у Чернігові.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні судитимуть генерал-полковника армії РФ, який керував операцією із захоплення Києва.

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