Когда в Украине ослабят карантин: базовый сценарий НБУ

По базовому сценарию ожидается, что в условиях жесткого карантина ("красные зоны") одновременно будут находиться не более 13 областей, и постепенно их количество будет сокращаться. В таких условиях влияние всех карантинных ограничений, применявшихся в первом полугодии, на годовой ВВП оценивается в -0,5-0,6 п.п.

"В дальнейшем ограничения будут касаться не запретов для экономической деятельности, а лишь соблюдения требований по антиэпидемическим мерам со стороны населения", - говорится в прогнозе.

Как отмечается в обзоре, введение всеукраинского локдауна в январе и карантинных ограничений "красных зон" в ряде регионов в марте 2021 года негативно сказалось на экономической активности. НБУ оценивает влияние мартовских ограничений на годовой реальный ВВП в -0,1 п. п. Влияние январского локдауна оценивалось в -0,2 п. п.

Как отметили в НБУ, в марте жесткие карантинные ограничения были введены не по всей стране и на неполный месяц - со второй половины марта в красных зонах находилось 10-12 областей и г. Киев, совокупный вес которых в ВВП составлял 50-60%.

Также бизнес и население в отличие от локдауна предыдущего года в значительной степени приспособились к условиям карантина, в том числе благодаря онлайн-торговле и услугам доставки.

"Кроме того, сами ограничения не являются такими жесткими как в прошлом году - разрешена торговля по предзаказу, индивидуальные услуги по записи, передвижение общественным транспортом по спецпропускам и тому подобное", - говорится в обзоре.