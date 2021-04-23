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Коли в Україні послаблять карантин: базовий сценарій НБУ

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 13:49
Коли в Україні послаблять карантин: базовий сценарій НБУ Фото: НБУ прогнозує відмову від жорсткого карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оновлений макропрогноз Національного банку України (НБУ) ґрунтується на припущенні про збереження адаптивного карантину в першому півріччі 2021 року. Очікується послаблення поточних обмежень вже з травня.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України (квітень 2021 року).

За базовим сценарієм очікується, що в умовах жорсткого карантину ("червоні зони") одночасно перебуватимуть не більше 13 областей, і поступово їх кількість скорочуватиметься. У таких умовах вплив усіх карантинних обмежень, що застосовувались у першому півріччі на річний ВВП оцінюється в -0,5-0,6 в.п.

"Надалі обмеження стосуватимуться не заборон для економічної діяльності, а лише дотримання вимог щодо антиепідемічних заходів з боку населення", - йдеться в прогнозі.

Як зазначається огляді, запровадження всеукраїнського локдауну в січні та карантинних обмежень "червоних зон" у низці регіонів у березні 2021 року негативно позначилося на економічній активності. НБУ оцінює вплив березневих обмежень на річний реальний ВВП у -0,1 в.п. Вплив січневого локдауну оцінювався у -0,2 в.п.

Як зазначили НБУ, у березні жорсткі карантинні обмеження були введені не по всій країні та на неповний місяць - з другої половини березня в червоних зонах перебувало 10-12 областей та м. Київ, сукупна вага яких у ВВП становила 50-60%.

Також бізнес та населення на відміну від локдауну попереднього року значною мірою пристосувалися до умов карантину, у тому числі завдяки онлайн-торгівлі та послугам доставки.

"Крім того, самі обмеження не є такими жорсткими як попереднього року - дозволено торгівлю за предзамовленням, індивідуальні послуги за записом, пересування громадським транспортом за спецперепустками тощо", - йдеться в огляді.

Коли в Україні послаблять карантин: базовий сценарій НБУ

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко вважає, що вплив локдаунів в цьому році не такий руйнівний, як був у другому кварталі 2020 року.

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 4,0%. Економіка України лише частково відновиться після падіння у 2020 році на 4,2%.

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