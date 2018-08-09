Bravo Airways остановила авиасообщение Киев-Люблин

Авиамаршрут Киев-Люблин оказался непопулярным

Украинская авиакомпания Bravo Airways прекратила обслуживать направление Киев-Люблин-Киев. Это произошло спустя два месяца после запуска рейса, передает ЦТС.

В то же время, авиакомпания продолжила осуществлять рейсы в этот польский город из аэропорта Херсона. Как сообщили в компании, рейсы Киев-Люблин-Киев были приостановлены с 3 августа 2018 года.

"Мы были вынуждены принять такое решение, чтобы урегулировать расписание чартерных перевозок в горячий период отпусков и избежать длительных задержек. Причиной стали обстоятельства, которые сложились в последнее время на туристическом рынке Украины, а также низкий спрос на это направление среди пассажиров", - сказали в пресс-службе Bravo Airways.

Авиасообщение Херсон-Люблин-Херсон продолжается, поскольку это самый популярный маршрут этой компании. Рейсы из Херсона в Люблин выполняются трижды в неделю - по четвергам (3:10), пятницам (18:25) и воскресеньям (22:45) из Украины, а по средам (23:30), пятницам (14:45) и воскресеньям (19:05) - из Польши.

Напомним, 5 июля 2018 года авиакомпания Bravo Airways приостановила выполнение рейсов из Харькова в Люблин (Польша). Рейсы по данному авиамаршруту показали низкий уровень загрузки.